Covid, le ipotesi su cosa si potrà fare e cosa no a Natale: dagli sci ai viaggi (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo studia regole rigide da inserire nel prossimo Dpcm, in vista del mese di dicembre e delle festività natalizie. Tra le misure, secondo le indiscrezioni, ci sono ulteriori restrizioni sugli spostamenti e il divieto di sciare. Previsti anche limiti all'ingresso nei negozi e divieti di festeggiamenti e banchetti per il nuovo anno Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo studia regole rigide da inserire nel prossimo Dpcm, in vista del mese di dicembre e delle festività natalizie. Tra le misure, secondo le indiscrezioni, ci sono ulteriori restrizioni sugli spostamenti e il divieto di sciare. Previsti anche limiti all'ingresso nei negozi e divieti di festeggiamenti e banchetti per il nuovo anno

fattoquotidiano : Ue, Sassoli: “Cancellare debiti per Covid? Ipotesi di lavoro interessante. Gli eurobond diventino definitivi e il M… - lillydessi : Covid, le ipotesi del governo per Natale e Capodanno - Cronaca - ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid, le ipotesi del governo per Natale e Capodanno Per quanto riguarda gli spostamenti tra le… - martina_lo_re : #Covid, le ipotesi su cosa si potrà fare e cosa no a Natale: dagli sci ai viaggi - Sky Tg24 - infoitinterno : Covid, le ipotesi su cosa si potrà fare e cosa no a Natale: dagli sci ai viaggi -