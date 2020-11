Covid Italia, Ricciardi: in un mese contagiati 27 mila medici e infermieri, limitare mobilità (Di lunedì 23 novembre 2020) Riaperture? Se ne riparla quando si invertirà la curva dell'epidemia. La pensa così , consulente del ministero della Salute nella gestione del e da sempre fautore della linea rigorista. 'Quello che ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Riaperture? Se ne riparla quando si invertirà la curva dell'epidemia. La pensa così , consulente del ministero della Salute nella gestione del e da sempre fautore della linea rigorista. 'Quello che ...

LegaSalvini : LA TRAGEDIA IN PUGLIA, ASPETTA 11 ORE PER ESSERE VISITATA E MUORE DI COVID A 41 ANNI - Corriere : Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli itali… - forza_italia : I grillini hanno scarcerato centinaia di boss durante il Covid. Noi quando eravamo al governo li abbiamo messi dent… - Teresat14547770 : Migranti. Maxi contagio da Covid al Cara di Gradisca: 112 ospiti positivi - Net2Ayurveda : RT @Corriere: Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli italiani e agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, Ricciardi: in un mese contagiati 27 mila medici e infermieri, limitare mobilità Il Messaggero Berlusconi da Mediaset al Colle senza Salvini

In principio fu Mediaset. Come sempre, del resto. Ma fu anche Joe Biden, in fondo. Vero. Comunque sia, Silvio Berlusconi, il vecchio B. - leader di Forza Italia e capo di una pattuglia di parlamentari ...

Andrea Bocelli risponde a Fabio Fazio: “Io negazionista? Il mio era un altro tipo di messaggio”

LA RISPOSTA CHE TUTTI ASPETTAVANO Fazio ha chiesto spiegazioni sull'affermazione fatta dal tenore: "Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa" ...

