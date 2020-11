Covid e sci | le regole per gli impianti nelle zone rosse e arancioni

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tra strutture chiuse e mascherine obbligatorie, saranno rese note a breve le misure per poter sciare. Si va verso il divietoregioni con rischio contagio elevato. Probabili limiti nel numero di passeggeri per cabinovie e seggiovie. LA FOTOGALLERY

Agenzia_Ansa : #Covid, l'appello di #Tomba: 'Aprite le piste da #sci' #ANSA - JimmyMelone : Ci mancavano un paio di voci autorevoli in tema. Com'è che rispose e Gaulle a quello... - VSalute4 : #coronavirus, il Presidente della @RegioneVeneto: “Superato il numero di ricoveri rispetto alla prima #ondata” >>>… - edoventu97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: una stagione senza sci sarebbe un suicidio #sci - edoventu97 : RT @Corriere: L’appello di Tomba: «Le piste da sci devono essere aperte» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sci

La conferenza inizia in ritardo, qualche faccia è scura. Zaia chiarisce subito: “Abbiamo superato per ricoveri la fase critica della prima ondata 2.700 persone ricoverate e 306 in terapia intensiva fa ...In piena emergenza per la seconda ondata della pandemia di coronavirus, il dibattito di questi giorni si sposta sul Natale, sulle feste natalizie e soprattutto sul turismo invernale, in particolare ...