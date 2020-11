Covid-19, Speranza sul Natale: come funzioneranno gli spostamenti (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Italia tutta è ancora nel pieno dell‘emergenza coronavirus. I cittadini divisi tra regioni gialle, arancioni e rosse, punta lo sguardo verso il Natale, chiedendosi come saranno le feste tra dicembre e gennaio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato ospite nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa, e ha risposto proprio alle domande sulle festività e le misure anti-Covid. Le parole di Speranza sul Natale “Sarà un Natale diverso, più sobrio. In base al modello costruito sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero zona gialla. Bisogna comunque evitare gli spostamenti non essenziali“, ha spiegato il ministro. Difficile quindi prevedere cosa si potrà fare e cosa no a un mese da oggi, quando ancora molte ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Italia tutta è ancora nel pieno dell‘emergenza coronavirus. I cittadini divisi tra regioni gialle, arancioni e rosse, punta lo sguardo verso il, chiedendosisaranno le feste tra dicembre e gennaio. Il ministro della Salute, Roberto, è stato ospite nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa, e ha risposto proprio alle domande sulle festività e le misure anti-. Le parole disul“Sarà undiverso, più sobrio. In base al modello costruito sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero zona gialla. Bisogna comunque evitare glinon essenziali“, ha spiegato il ministro. Difficile quindi prevedere cosa si potrà fare e cosa no a un mese da oggi, quando ancora molte ...

