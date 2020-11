Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.930 nuovi casi e 630 morti. Superate le 50mila vittime. Calano i positivi (-1,2%) (Di lunedì 23 novembre 2020) I dati elaborati su 148.945 tamponi effettuati. Altri 418 ricoverati con sintomi e nove terapie intensive. In Lombardia scendono ricoveri e rianimazioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 23 novembre 2020) Ielaborati su 148.945 tamponi effettuati. Altri 418 ricoverati con sintomi e nove terapie intensive. In Lombardia scendono ricoveri e rianimazioni

