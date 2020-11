Coronavirus, Speranza firma l’ordinanza: “Stop agli allevamenti di visoni” (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attivita’ degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021 quando verra’ effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. La misura aggiunge l’infezione da SARS CoV-2 nei visoni d’allevamento all’elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il ‘Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320)’. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attivita’ degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021 quando verra’ effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. La misura aggiunge l’infezione da SARS CoV-2 nei visoni d’allevamento all’elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il ‘Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320)’.

