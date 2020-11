Coronavirus a Chieti | in città 35 casi positivi nel fine settimana

univUda : RT @asl2abruzzo: L'Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' @univUda e la Asl Lanciano Vasto Chieti @asl2abruzzo protagoniste di una gr… - Dicarlobus : RT @asl2abruzzo: L'Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' @univUda e la Asl Lanciano Vasto Chieti @asl2abruzzo protagoniste di una gr… - histoniumnet : Grande collaborazione scientifica diretta allo studio degli effetti del Coronavirus sulle donne in gravidanza - Il_Centro : #Abruzzo #22novembre #domenica #coronavirusitalia #Pescara #Chieti #Teramo #LAquila #Coronavirus : dodici morti e 5… - LuciaMosca1 : (Coronavirus Abruzzo, 560 nuovi positivi: 222 a L'Aquila, 137 a Chieti) Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Chieti

ChietiToday

Ricovero precauzionale in ospedale per il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael. Da ieri si trova nell'unità operativa di Medicina Covid a Chieti, dove ...Covid Chieti: all'Università d’Annunzio i tirocini formativi dei corsi di area sanitaria, abilitanti per le lauree, proseguono in totale sicurezza.