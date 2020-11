Controlli a tappeto sul litorale romano nel weekend: 5 arresti (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono molteplici i servizi del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Roma e provincia, in particolar modo in questo periodo. Il bilancio è di 5 persone arrestate ed altre 2 denunciate. I Controlli A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di via del Sommergibile a Ostia, i Carabinieri hanno fermato 2 soggetti che poco prima avevano acquistato dello stupefacente dall’interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori. A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui erano poco prima usciti i 2 fermati. All’interno i Carabinieri hanno sorpreso altre 2 persone che, al termine di un breve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono molteplici i servizi del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Roma e provincia, in particolar modo in questo periodo. Il bilancio è di 5 persone arrestate ed altre 2 denunciate. IA seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di via del Sommergibile a Ostia, i Carabinieri hanno fermato 2 soggetti che poco prima avevano acquistato dello stupefacente dall’interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori. A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui erano poco prima usciti i 2 fermati. All’interno i Carabinieri hanno sorpreso altre 2 persone che, al termine di un breve ...

CorriereCitta : Ostia – Controlli a tappeto sul litorale romano nel weekend: 5 arresti - viagrazie : Check out this article: Trovate tracce di Covid su alimenti congelati nella città di Dongguan, in Cina: controlli a… - LonghitanoL : Superbonus 110% e Asseverazione requisiti: da Enea controlli a tappeto sui lavori edilizi avviati prima dell'1 lugl… - CCKKI : @MaeyCat @Il_Vitruviano @PMO_W @ItalianPolitics @valy_s @semeraro_g @AntonellaColoru Proprio così. Si poteva riapri… - salernonotizie : Zona Rossa, controlli a tappeto nel salernitano: multati cittadini e locali -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto Weekend di controlli a tappeto, le forze dell'ordine setacciano la città: nel mirino i... Corriere Adriatico CONTROLLI INTENSIFICATI NELL’OPERAZIONE “STAZIONI SICURE”

1 DENUNCIATO, OLTRE 500 PERSONE CONTROLLATE DALLA POLIZIA DI STATO NELLE STAZIONI DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE 1 denunciato per possesso ...

Roma, folla al mare e nei parchi. Boom di multe e chiusure

Romani in fuga verso il litorale, a caccia di una domenica di relax senza pensare al Covid e alle restrizioni da rispettare. E così ieri mattina, complice un sole inaspettato, nonostante ...

1 DENUNCIATO, OLTRE 500 PERSONE CONTROLLATE DALLA POLIZIA DI STATO NELLE STAZIONI DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE 1 denunciato per possesso ...Romani in fuga verso il litorale, a caccia di una domenica di relax senza pensare al Covid e alle restrizioni da rispettare. E così ieri mattina, complice un sole inaspettato, nonostante ...