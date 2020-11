Conte dalla Gruber: 'Natale non sarà come Ferragosto. Spostamenti tra regioni? A fine mese non ci saranno più zone rosse. No alle vacanze ... (Di lunedì 23 novembre 2020) ' Sullo spostamento tra regioni a Natale , ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse . Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc . Si rischia ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) ' Sullo spostamento tra, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così anon avremo più. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc . Si rischia ...

matteosalvinimi : Una testimonianza. Chi ha dovuto chiudere dalla sera alla mattina non vive d'aria: in altri Paesi europei con le ch… - matteosalvinimi : Un fondo di 167 milioni erogato dalla Lombardia per coprire le mancanze del governo Conte. Molto bene! - danilo24956343 : Conte dalla Gruber parla di scuola fino alla ricerca e al green .....alla buon ora - davidegaddoni : @jacopo_iacoboni Viviseziona Conte dalla Gruber! - GiovyDean : #Conte: 'non ci siamo fatti cogliere impraparati dalla seconda ondata'. Deve essere per questo che mezza Italia è i… -