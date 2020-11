Consigliere Lega vuola la giornata del cattolico eterosessuale (Di lunedì 23 novembre 2020) A Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, un Consigliere della Lega scrive al sindaco: “Ora la giornata del cattolico eterosessuale” Discriminato perché “i gay hanno più gusto”. Addirittura molestato “con avance che spesso si sono tradotte in palpate, commenti ed altri tipi di aggressioni”. Lo mette tutto nero su bianco il Consigliere comunale di Bagno a Ripoli Gregorio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) A Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, undellascrive al sindaco: “Ora ladel” Discriminato perché “i gay hanno più gusto”. Addirittura molestato “con avance che spesso si sono tradotte in palpate, commenti ed altri tipi di aggressioni”. Lo mette tutto nero su bianco ilcomunale di Bagno a Ripoli Gregorio… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere : Omofobia, l’attacco del consigliere della Lega: «Gay? Depravazioni da condannare». L’ira del Pd - virginiaraggi : Vergognoso like del consigliere della Lega Giannini a commento su Fb 'speriamo casa Zingaretti sia infetta”. Piena… - Gianna47428351 : RT @DarioBallini: Voi ridete e scherzate, ma in #Toscana c'è un consigliere comunale della Lega che ha chiesto di istituire la Giornata dei… - enrico_busiello : RT @DarioBallini: Voi ridete e scherzate, ma in #Toscana c'è un consigliere comunale della Lega che ha chiesto di istituire la Giornata dei… - perpetuoautunno : Bagno a Ripoli: consigliere della lega chiede al sindaco di dedicare 'una giornata ai cattolici eterosessuali' -

Ultime Notizie dalla rete : Consigliere Lega Omofobia, l’attacco del consigliere della Lega: «Gay? Depravazioni da condannare». L’ira del Pd Corriere della Sera Il consigliere leghista omofobo: "Istituire una giornata in difesa dei cattolici eterosessuali"

Il consigliere comunale di Bagno a Ripoli Gregorio Martinelli Da Silva in un’interrogazione al sindaco: "Sono stato più volte molestato dagli omosessuali" ...

Consigliere Lega propone una “Giornata dei cattolici eterosessuali”

Dura presa di posizione del Sindaco contro la richiesta del consigliere che chiede di dedicare una giornata ai cattolici eterosessuali ...

Il consigliere comunale di Bagno a Ripoli Gregorio Martinelli Da Silva in un’interrogazione al sindaco: "Sono stato più volte molestato dagli omosessuali" ...Dura presa di posizione del Sindaco contro la richiesta del consigliere che chiede di dedicare una giornata ai cattolici eterosessuali ...