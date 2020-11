Charli D’Amelio in ripresa: ecco cosa è successo alla tiktoker (VIDEO) (Di lunedì 23 novembre 2020) Charli è tornata a sorridere La tiktoker più seguita del mondo, Charli D’Amelio, dopo aver trascorso dei brutti momenti si sta riprendendo e finalmente le arriva una bella notizia. Charli AVEVA UN OBIETTIVO Charli D’Amelio è una giovane adolescente di 16 anni che spopola sul social network TikTok. I suoi VIDEO sono talmente virali che si è guadagnata il titolo di tiktoker più seguita in assoluto. A settembre aveva battuto un primo record: arrivare a 50mln di followers. Il prossimo obiettivo era arrivare a 100mln. Un numero di persone molto vasto. Purtroppo per lei, a causa di un VIDEO su YouTube, ha iniziato a perdere seguaci. Leggi anche Charli D’Amelio perde followers e riceve ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 novembre 2020)è tornata a sorridere Lapiù seguita del mondo,, dopo aver trascorso dei brutti momenti si sta riprendendo e finalmente le arriva una bella notizia.AVEVA UN OBIETTIVOè una giovane adolescente di 16 anni che spopola sul social network TikTok. I suoisono talmente virali che si è guadagnata il titolo dipiù seguita in assoluto. A settembre aveva battuto un primo record: arrivare a 50mln di followers. Il prossimo obiettivo era arrivare a 100mln. Un numero di persone molto vasto. Purtroppo per lei, a causa di unsu YouTube, ha iniziato a perdere seguaci. Leggi ancheperde followers e riceve ...

