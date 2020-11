Champions League 2020-2021: la Lazio a caccia del primato nel girone sfida lo Zenit San Pietroburgo (Di lunedì 23 novembre 2020) La Lazio domani giocherà la sua quarta partita in Champions League di questa stagione sfidando lo Zenit San Pietroburgo allo Stadio Olimpico. Un match molto importante per i ragazzi di Simone Inzaghi che in caso di vittoria potrebbero raggiungere la vetta del Gruppo F. Attualmente, infatti, in testa c’è il Borussia Dortmund con 6 punti con una sola lunghezza di vantaggio proprio dai biancocelesti, a seguire il Club Brugge con 4 punti e i russi fanalino di coda con 1 punto. Nella gara d’andata la Lazio si è dovuta accontentare di un pareggio, risultato positivo al netto delle tantissime assenze causa Covid-19. Inzaghi ritroverà molti dei suoi titolarissimi con l’obiettivo di portare a casa i tre punti che farebbero fare ai biancocelesti un passo importante verso la ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladomani giocherà la sua quarta partita indi questa stagionendo loSanallo Stadio Olimpico. Un match molto importante per i ragazzi di Simone Inzaghi che in caso di vittoria potrebbero raggiungere la vetta del Gruppo F. Attualmente, infatti, in testa c’è il Borussia Dortmund con 6 punti con una sola lunghezza di vantaggio proprio dai biancocelesti, a seguire il Club Brugge con 4 punti e i russi fanalino di coda con 1 punto. Nella gara d’andata lasi è dovuta accontentare di un pareggio, risultato positivo al netto delle tantissime assenze causa Covid-19. Inzaghi ritroverà molti dei suoi titolarissimi con l’obiettivo di portare a casa i tre punti che farebbero fare ai biancocelesti un passo importante verso la ...

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Juve favorita per lo scudetto. Poi Milan, Napoli e Roma"

Liverpool – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Liverpool - Atalanta del 25 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League

Liverpool – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Liverpool - Atalanta del 25 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League