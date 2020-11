Caso Genovese, l’Italia è quel posto dove le vittime diventano colpevoli (Di lunedì 23 novembre 2020) l’Italia è quel Paese lì. quel Paese dove una ragazzina stuprata per ore viene incolpata di ciò che ha subito. Quasi alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Caso di Alberto Genovese riapre la vecchia questione, purtroppo ancora viva, dell’inversione di ruoli tra vittime e carnefici. Alberto Genovese. Un nome, un L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020)Paese lì.Paeseuna ragazzina stuprata per ore viene incolpata di ciò che ha subito. Quasi alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ildi Albertoriapre la vecchia questione, purtroppo ancora viva, dell’inversione di ruoli trae carnefici. Alberto. Un nome, un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese In cosa hanno sbagliato i media italiani nel trattare il caso Genovese Wired.it Caso Genovese, l’Italia è quel posto dove le vittime diventano colpevoli

Alla vigilia del 25 novembre, il caso di Alberto Genovese riapre la questione dell’inversione di ruoli tra vittime e carnefici.

