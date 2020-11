Braida esalta il Milan | “Sta conquistando tutti | merita il primo posto Scudetto? Perché no”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Questosta, e’ partito in sordina dopo aver terminato bene la scorsa stagione, ma oraquesto, lo dice il campo. Obiettivo? Sicuramente si’, perche’ no? Anche ieri ilha dimostrato di vincere giocando con grande personalita’. Ha vinto con merito, non ha rubacchiato nulla, anzi: sta giocando molto bene, e’ una squadra che da’ una associazione di grande forza sotto il profilo tecnico e fisico”. Lo ha dichiarato Ariedo, direttore generale della Cremonese, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Juve favorita per lo? Vedo una squadra forte, completa. Ma la lotta quest’anno sara’ interessante: c’e’ anche l’Inter, il ...