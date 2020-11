"Al villaggio il re ce l'ha con me". E così il nigeriano ottiene l'asilo (Di lunedì 23 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Lo straniero in fuga dal re del suo villaggio (che però è in galera). Non credibile per Commissione, Tribunale e Corte di Appello. Ma per i giudici ha comunque diritto al permesso di soggiorno La Commissione territoriale ha reputato il suo racconto "inattendibile" perché inficiato da aspetti di "incoerenza, contraddizione, vaghezza e scarsa plausibilità". Il giudice di primo grado ha ribadito il concetto, definendo il migrante "non credibile" né sui motivi per cui ha lasciato la Nigeria né sui rischi che correrebbe nell'esservi rimpatriato. Il procuratore generale era d'accordo. E pure la corte di Appello ritiene la sua storia "priva di plausibilità", in particolare quella paura verso il re assassino del suo villaggio. Tuttavia, in questo meraviglioso Paese che è l'Italia, l'immigrato inattendibile, incoerente e non ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Lo straniero in fuga dal re del suo(che però è in galera). Non credibile per Commissione, Tribunale e Corte di Appello. Ma per i giudici ha comunque diritto al permesso di soggiorno La Commissione territoriale ha reputato il suo racconto "inattendibile" perché inficiato da aspetti di "incoerenza, contraddizione, vaghezza e scarsa plausibilità". Il giudice di primo grado ha ribadito il concetto, definendo il migrante "non credibile" né sui motivi per cui ha lasciato la Nigeria né sui rischi che correrebbe nell'esservi rimpatriato. Il procuratore generale era d'accordo. E pure la corte di Appello ritiene la sua storia "priva di plausibilità", in particolare quella paura verso il re assassino del suo. Tuttavia, in questo meraviglioso Paese che è l'Italia, l'immigrato inattendibile, incoerente e non ...

carmas75 : RT @antonioripa: #ACividDuty #Covid19Italia Dalle cure miracolose ai morti 'con' e non 'per', lo spettacolo che danno personaggi come #Ba… - _jacopino : Aereo della Lazio, primo volo sfortunato (causa maltempo): giocatori terrorizzati e niente rientro. Mi ricorda tant… - TurcoWeverton : Ho come l'impressione che pensate di avere a che con lo scemo del villaggio e basta. Voi pensate di essere seri.… - Failbetter6 : RT @antonioripa: #ACividDuty #Covid19Italia Dalle cure miracolose ai morti 'con' e non 'per', lo spettacolo che danno personaggi come #Ba… - PeaceMusicLovee : SPORCHI NAZISTI SIONISTI Coloni sionisti attaccano i residenti di Burin (villaggio di Nablus) con una pioggia di pi… -

Ultime Notizie dalla rete : villaggio con "Al villaggio il re ce l'ha con me". E così il nigeriano ottiene l'asilo il Giornale Cina, missione compiuta: anche l'ultima provincia ha sconfitto la povertà

Ma la chiave, come sempre, è stata la mobilitazione collettiva verso l'obiettivo: circa due milioni di funzionari, per lo più membri del Partito, sono stati spediti nei villaggi ai quattro angoli del ...

Dal sessismo al revenge porn Gli incontri al "Villaggio digitale"

Il Villaggio digitale torna con una edizione dedicata alla lotta contro la violenza di genere. L’associazione Red – Rete educazione digitale, con le Università di Ancona, Camerino e Macerata, Comuni e ...

Ma la chiave, come sempre, è stata la mobilitazione collettiva verso l'obiettivo: circa due milioni di funzionari, per lo più membri del Partito, sono stati spediti nei villaggi ai quattro angoli del ...Il Villaggio digitale torna con una edizione dedicata alla lotta contro la violenza di genere. L’associazione Red – Rete educazione digitale, con le Università di Ancona, Camerino e Macerata, Comuni e ...