27.000 contagiati tra medici e infermieri. 900 casi al giorno. Ricciardi: “La pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile” (Di lunedì 23 novembre 2020) “In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile: solo in un mese si sono contagiati in 27.000 contagiati tra medici e infermieri, 900 al giorno, se continua questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti ma sguarnisce la prima linea”. E’ quanto ha detto ad Agorà il professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi. “E’ assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità – ha aggiunto – e fare solo le cose che veramente servono, tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente limitato”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) “In questo momento lainè terribile: solo in un mese si sonoin 27.000tra, 900 al, se continua questanon solo rende impossibile curare i pazienti ma sguarnisce la prima linea”. E’ quanto ha detto ad Agorà il professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, Walter. “E’ assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità – ha aggiunto – e fare solo le cose che veramente servono, tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente limitato”. L'articolo LA NOTIZIA.

Ultime Notizie dalla rete : 000 contagiati Svizzera, quasi 10'000 contagi in più RSI.ch Informazione Covid, diminuiscono i nuovi casi ma ancora tre vittime

Sono 107 i contagiati nelle ultime 24 ore secondo la Regione, il totale dei decessi sale a 140 in provincia di Prato ...

Coronavirus, giornata nera in provincia di Pisa

Dieci decessi nelle ultime ore e superati i 13.000 contagi dall'inizio dell'epidemia. In Toscana, nelle ultime 24 ore 1.323 nuovi casi e 48 decessi. Si tratta di quattro uomini , di 63, 71, 84 e 88 an ...

