Vite in fuga: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv (Di domenica 22 novembre 2020) Dal 22 novembre 2020 su Rai 1 va in onda, alle ore 21,20, Vite in fuga, la nuova serie tv (thriller) con Claudio Gioè e Anna Valle. Ma quante puntate sono previste per Vite in fuga? Ve lo diciamo subito: la serie tv è composta in tutto da sei puntate (due episodi l'una: in totale 12 episodi) che saranno trasmesse per tre domeniche e tre lunedì consecutivi: la prima il 22 novembre 2020; l'ultima il 7 dicembre 2020. Sempre in prima serata. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: la programmazione potrebbe subire modifiche): Prima puntata (episodi 1 e 2): domenica 22 novembre 2020, Rai 1, ore 21,25 Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 23 novembre 2020, Rai 1, ore 21,25 Terza puntata ...

