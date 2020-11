Vini | resistere al Covid con le degustazioni online

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Negli Stati Uniti la vittoria elettorale di Joe Biden ha fatto impennare il consumo di champagne: a Washington è stato venduto, sabato 7 novembre, il doppio delle bottiglie dei due precedenti Capodanni messi insieme. Una boccata d’ossigeno, perché dappertutto nel mondo le restrizioni ai movimenti, le chiusure di bar e ristoranti, i lockdown veri e propri, hanno reso l’anno delfunesto per le bollicine. L’associazione di categoria dei produttori di champagne ha previsto per fine 2020 cento milioni di bottiglie in meno rispetto al 2019, anno invece da fatturato record. Ma anche per ie i liquori in generale, la situazione non è rosea. L’export deiitaliani per la prima volta ha registrato un calo del 3,2%. Eventi azzerati, socialità scomparsa, aperitivi fuorilegge, hotel deserti, presentano al settore un conto ...