VIDEO Moto2, GP Portogallo 2020: gli highlights della gara. Il trionfo mondiale di Enea Bastianini (Di domenica 22 novembre 2020) Il Gran Premio del Portogallo 2020 della Moto2 ha eletto il nostro Enea Bastianini come nuovo campione del mondo al termine di una gara nella quale emozioni e colpi di scena non sono mancati. La vittoria è andata all’australiano Remy Gardner, ma Luca Marini, Sam Lowes e gli altri hanno lottato davvero con il cuore fino all’ultimo metro. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni della gara di Portimao. VIDEO: GLI highlights DEL GP DEL Portogallo CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOmondiale alessandro.passanti@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Il Gran Premio delha eletto il nostrocome nuovo campione del mondo al termine di unanella quale emozioni e colpi di scena non sono mancati. La vittoria è andata all’australiano Remy Gardner, ma Luca Marini, Sam Lowes e gli altri hanno lottato davvero con il cuore fino all’ultimo metro. Andiamo, quindi, a rivivere le emozionidi Portimao.: GLIDEL GP DELCLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOalessandro.passanti@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale ...

SkySportMotoGP : ?? CANET, CHE RISCHIO ENORME! Schiva le moto dopo la caduta in #Moto2 ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? @Luca_Marini_97 crede ancora nel Mondiale: 'Bastianini è favorito ma non mi tiro indietro' ?? @MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? @eneabastianini e @Luca_Marini_97, è la notte prima della gara decisiva: ecco come la vivranno due dei contendent… - OA_Sport : VIDEO #Moto2, GP Portogallo 2020: gli highlights della gara. Il trionfo mondiale di Enea #Bastianini #PortugueseGP - schmick_ : RT @poesyxtcpx: Vorrei ringraziare di cuore tutti e quattro,perché mi fate amare questo sport,più di quanto io già non lo ami. Mi fate urla… -