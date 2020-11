Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 18:30 (Di domenica 22 novembre 2020) Viabilità DEL 22 NOVEMBRE 2020 ORE 18:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA SU CASSIA E CASSIA BIS CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE DA VETRALLA AL RACCORDO STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA OSTERIA DI NEROLA E PASSO CORESE SULL’AURELIA INCOLONNAMENTI VERSO Roma CODE A TRATTI TRA MARINA DI CERVETERI E PALIDORO SEMPRE VERSO Roma NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE SU APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE, PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA DEI LAGHI INCOLONNAMENTI TRA NEMI E LA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME. SUL LITORALE SUD DI Roma SI STA IN CODA AD OSTIA TRA LIDO DI OSTIA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI, CODE VERSO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 novembre 2020)DEL 22 NOVEMBREORE 18:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA SU CASSIA E CASSIA BIS CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE DA VETRALLA AL RACCORDO STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA OSTERIA DI NEROLA E PASSO CORESE SULL’AURELIA INCOLONNAMENTI VERSOCODE A TRATTI TRA MARINA DI CERVETERI E PALIDORO SEMPRE VERSONELLA ZONA DEI CASTELLI CODE SU APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE, PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA DEI LAGHI INCOLONNAMENTI TRA NEMI E LA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME. SUL LITORALE SUD DISI STA IN CODA AD OSTIA TRA LIDO DI OSTIA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI, CODE VERSO ...

