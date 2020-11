Uomini e Donne, anticipazioni: Armando chiude la conoscenza con Brunilde a causa di Riccardo (Di domenica 22 novembre 2020) Sabato 21 novembre 2020, si è svolta la nuova registrazione delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la registrazione, come di consueto, è iniziata con Gemma che è uscita con due cavalieri, Biagio e Maurizio. Biagio ha deciso di continuare a frequentare unicamente Gemma e di chiudere con Sabina; con Maurizio, invece, Gemma è uscita fuori a cena e ci è scappato pure il bacio. Sempre durante la cena, Maurizio ha regalato a Gemma un vino Passerina: aspettiamoci, quindi, grandi battute da parte di Tina Cipollari! Per la cronaca, Valentina ha deciso di chiudere con Maurizio dopo aver saputo del suo bacio con Gemma. Restando nel Trono Over, Armando ha deciso di interrompere la ... Leggi su gossipblog (Di domenica 22 novembre 2020) Sabato 21 novembre 2020, si è svolta la nuova registrazione delle puntate diche andranno in onda prossimamente su Canale 5. Stando allepubblicate dal sito Vicolo delle News, la registrazione, come di consueto, è iniziata con Gemma che è uscita con due cavalieri, Biagio e Maurizio. Biagio ha deciso di continuare a frequentare unicamente Gemma e dire con Sabina; con Maurizio, invece, Gemma è uscita fuori a cena e ci è scappato pure il bacio. Sempre durante la cena, Maurizio ha regalato a Gemma un vino Passerina: aspettiamoci, quindi, grandi battute da parte di Tina Cipollari! Per la cronaca, Valentina ha deciso dire con Maurizio dopo aver saputo del suo bacio con Gemma. Restando nel Trono Over,ha deciso di interrompere la ...

