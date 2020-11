“Un Margarita por favor!”, storia e preparazione del cocktail messicano (Di domenica 22 novembre 2020) Sapore robusto e dissetante, carattere intenso ed esotico: il Margarita è il cocktail simbolo del Messico più ricercato dagli amanti di tequila. Festeggiato il 22 febbraio negli USA durante il National Margarita day, questo cocktail della famiglia dei “sour” prende il significato di perla (in latino) e margherita (in spagnolo). Chi ha inventato questo cocktail? Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Sapore robusto e dissetante, carattere intenso ed esotico: ilè ilsimbolo del Messico più ricercato dagli amanti di tequila. Festeggiato il 22 febbraio negli USA durante il Nationalday, questodella famiglia dei “sour” prende il significato di perla (in latino) e margherita (in spagnolo). Chi ha inventato questo

Fuztorg : @danielproietti Preferirei essere un annoiatissimo ricco su una spiaggia alle Seychelles, con un margarita in mano… - Margarita_0802 : RT @PedroFerriz: Si ve esto Anthony Fauci, del CDC, le va a dar un infarto. A mi, casi me da - federicod1vita : Alla salute! ?? - calcioepepe : #XFactor2020 #Elodie intona 'Bevi un altro margarita' 'Tequila e guaranà' PS Io battevo i rigori per la strada,… - quelsorrisomiha : #elodie la cantante più di successo di tutto il 2020 Immagine curata nei dettagli come un’artista internazionale.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un Margarita Nadia Toffa, il mistero della sepoltura. La madre: “Non dirò dov’è” DiLei