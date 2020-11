The Crown 4, il principe Carlo e William furiosi: criticati i dettagli sulla vita di Diana (Di domenica 22 novembre 2020) Alla famiglia reale britannica proprio non piace 'The Crown 4' , l'ultimo capitolo della serie Netflix e dedicata alla storia turbolenta dei Windsor. A dar credito al tabloid Sun, che cita fonti ben addentro... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 novembre 2020) Alla famiglia reale britannica proprio non piace 'The4' , l'ultimo capitolo della serie Netflix e dedicata alla storia turbolenta dei Windsor. A dar credito al tabloid Sun, che cita fonti ben addentro...

