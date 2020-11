Salernitana-Cremonese lunedì 23 novembre | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 23 novembre 2020) Posticipo deldell’ottava giornata di Serie B e tocca alladi Castori affrontare in casa la. I granata vengono dalla prima sconfitta stagionale in casa della Spal, una gara figlia di un primo tempo sottotono di Djuric e compagni che hanno subito due reti e non sono stati capaci di rimontarle. Primo posto perso a vantaggio dell’Empoli InfoBetting: Scommesse Sportive e