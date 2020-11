Roma-Parma | Fonseca | “Rinnovo? Non sono preoccupato”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) “Il rinnovo? Non è una situazione che dipende da me ma nonpreoccupato,focalizzato sul lavoro e le partite.soddisfatto perché giochiamo bene e vinciamo, ciò che è importante è la”. Lo ha detto Paulodopo la netta vittoria dellacontro ilnell’ottava giornata di campionato di Serie A. “Abbiamo disputato un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo con tre gol. La squadra ha giocato con grandi momenti, abbiamo gestito nel secondo ma anche creato situazioni per segnare altre reti – ha sottolineato il tecnico giallorosso a Sky Sport – Dzeko? Siamo in fiducia, Edin è importante per noi ma non abbiamo cambiato la nostra identità. Borja Mayoral ha lavorato molto, ha preso le decisioni giuste e segnato un gol con un bel movimento. ...