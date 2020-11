Napoli-Milan, l’anteprima del match: Gattuso sfida Ibrahimovic, potenze offensive a confronto (Di domenica 22 novembre 2020) Tanta attesa per il big match tra Milan e Napoli.Messa definitivamente in archivio la sosta per le nazionali, è giunto il momento di tornare in campo per la Serie A. Il sabato di campionato ha regalato, oltre al pareggio a reti bianche dell'Atalanta in casa dello Spezia, le vittorie per 2-0 di Lazio e Juventus, entrambe confermatesi in uno stato di forma ottimale in vista della Champions League. Il big match della domenica è, invece, quello tra rossoneri e partenopei, una sfida dall'alto coefficiente di spettacolarità e che sarà certamente in grado di regalare a supporters e addetti ai lavori una conclusione di giornata degna di nota. Tanti i trascorsi tra queste due compagini e dunque inevitabili i tanti legami tra i protagonisti. Su tutti il ritorno a casa di Rino Gattuso, ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Tanta attesa per il bigtra.Messa definitivamente in archivio la sosta per le nazionali, è giunto il momento di tornare in campo per la Serie A. Il sabato di campionato ha regalato, oltre al pareggio a reti bianche dell'Atalanta in casa dello Spezia, le vittorie per 2-0 di Lazio e Juventus, entrambe confermatesi in uno stato di forma ottimale in vista della Champions League. Il bigdella domenica è, invece, quello tra rossoneri e partenopei, unadall'alto coefficiente di spettacolarità e che sarà certamente in grado di regalare a supporters e addetti ai lavori una conclusione di giornata degna di nota. Tanti i trascorsi tra queste due compagini e dunque inevitabili i tanti legami tra i protagonisti. Su tutti il ritorno a casa di Rino, ...

