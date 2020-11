Napoli Milan, i convocati di Pioli: out Musacchio e Rafael Leao (Di domenica 22 novembre 2020) Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera al San Paolo tra Milan e Napoli. Ecco l’elenco completo Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera al San Paolo tra Napoli e Milan. Out Musacchio e Rafael Leao. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Ibrahimovi?, Rebi?. Our squad for #NapoliMilan ???I convocati per la trasferta al San Paolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Stefanoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera al San Paolo tra. Ecco l’elenco completo Stefanoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera al San Paolo tra. Out. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Ibrahimovi?, Rebi?. Our squad for #???Iper la trasferta al San Paolo ...

