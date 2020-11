MotoGP, GP Portogallo 2020: Miguel Oliveira domina a Portimao, Morbidelli 3° e vice-campione. 6° Dovizioso, 12° Rossi (Di domenica 22 novembre 2020) Miguel Oliveira completa l’opera e si toglie la più grande soddisfazione della carriera, aggiudicandosi il Gran Premio di casa a Portimao e portando a casa il suo secondo successo dell’anno nel Mondiale MotoGP 2020. Il 25enne portoghese della KTM Tech 3 ha dominato in lungo e in largo, conservando la pole position di ieri dalla prima all’ultima curva grazie ad un ritmo sensazionale e ad una gestione molto intelligente della sua leadership. Sul podio anche l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e l’azzurro Franco Morbidelli, con quest’ultimo che grazie al 3° posto odierno riesce a concludere la stagione da vice-campione del mondo. Da segnalare anche il 6° posto di Andrea Dovizioso ed il 12° di Valentino ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)completa l’opera e si toglie la più grande soddisfazione della carriera, aggiudicandosi il Gran Premio di casa ae portando a casa il suo secondo successo dell’anno nel Mondiale. Il 25enne portoghese della KTM Tech 3 hato in lungo e in largo, conservando la pole position di ieri dalla prima all’ultima curva grazie ad un ritmo sensazionale e ad una gestione molto intelligente della sua leadership. Sul podio anche l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e l’azzurro Franco, con quest’ultimo che grazie al 3° posto odierno riesce a concludere la stagione dadel mondo. Da segnalare anche il 6° posto di Andreaed il 12° di Valentino ...

