Mercato Juve, svolta Frabotta: rinnovo in vista (Di domenica 22 novembre 2020) Archiviata la vittoria contro il Cagliari, la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League. Martedì sera, sempre all’Allianz Stadium di Torino, l’avversaria di turno sarà il Ferencvaros, formazione campione di Ungheria sconfitta 1-4 nel match di andata. Andrea Pirlo non potrà contare nuovamente su Leonardo Bonucci e su Giorgio Chiellini, alle prese con noie muscolari che li terranno fuori dai giochi per almeno una ventina di giorni. Tuttavia, la nuova difesa in 3D avrebbe soddisfatto il Maestro, che può sorridere tenendo conto del recupero di Matthijs de Ligt. Contro la squadra di Eusebio Di Francesco, spazio anche per Alex Sandro, tornato in campo dopo 3 mesi. LEGGI ANCHE: CalcioMercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Mercato Juve, rivoluzione a ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Archiviata la vittoria contro il Cagliari, lantus torna a concentrarsi sulla Champions League. Martedì sera, sempre all’Allianz Stadium di Torino, l’avversaria di turno sarà il Ferencvaros, formazione campione di Ungheria sconfitta 1-4 nel match di andata. Andrea Pirlo non potrà contare nuovamente su Leonardo Bonucci e su Giorgio Chiellini, alle prese con noie muscolari che li terranno fuori dai giochi per almeno una ventina di giorni. Tuttavia, la nuova difesa in 3D avrebbe soddisfatto il Maestro, che può sorridere tenendo conto del recupero di Matthijs de Ligt. Contro la squadra di Eusebio Di Francesco, spazio anche per Alex Sandro, tornato in campo dopo 3 mesi. LEGGI ANCHE: Calcio, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con lantus LEGGI ANCHE:, rivoluzione a ...

