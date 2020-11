Massimo Boldi | “Non sono un negazionista del Covid” E alle accuse replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Dopo esser finito nel mirino delle critiche perché scelto da Regione Lombardia come testimonial dell’ultimo sport per promuovere i nuovi fondi a sostegno dei lavoratori esclusi dai vari decreti “ristori”,mosse nei suoi confronti e, dpagine del Corriere della Sera, respinge al mittente le polemiche di chi lo taccia di essere undel Covid.loassolutamente. Abito a Milano 3 e anche le mie figlie, eppure non ci vediamo quasi mai per non rischiare – dice “Cipollino” -. Certe cose che ho scritto erano più dettate dall’impulso, da un mix di sentimenti di paura e sconforto. Ma io misempre comportato rispettando le regole: anche sul set, facevamo un tampone ...