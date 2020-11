L’ipotesi di due Dpcm per Natale | verso una zona gialla unica a tempo | a cena massimo 6 persone | viaggi tra regioni in forse | la scuola deve aspettare gennaio

Leggi su open.online

(Di domenica 22 novembre 2020) Riaprire con cautela, per evitare di correre ai ripari dopo le feste natalizie come già accaduto ad agosto con le discoteche. Il prossimodi dicembre, al quale potrebbe seguire undisecondo il Corriere della Sera, comincia a delinearsi nelle anticipazioni dei quotidiani con una strategia da parte del governo all’insegna della cautela massima, ma con qualche segnale di ottimismo in più sull’andamento della pandemia di Coronavirus. A cominciare da quello delle terapie intensive, che negli ultimi giorni hanno registrato una frenata dei ricoveri incoraggiante. Le chiusure sulla base delle tre fasce previste dall’ultimosembrano portare almeno in parte i risultati attesi, ma non bastano per tornare alla “normalità” riassaggiata dopo l’estate. Per questo le regole rimarranno invariate fino al 3 ...