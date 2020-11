L' ingegnere che guarì se stesso

Leggi su panorama

(Di domenica 22 novembre 2020) Mauro Marchionni, brillante ideatore di tanti progetti (tra cui un dirigibile cattura-vento), aveva una rara malattia cardiaca di cui nessun medico veniva a capo. Finché ha deciso di fare da solo: trattando il cuore come una pompa idraulica, ha trovato la terapia giusta. E la sua vita è tornata quella di prima. Prima che iniziasse il suo calvario, bisogna immaginare Mauro Marchionni,aeronautico e professore universitario ora in pensione, come un individuo mediamente in ottima salute. Degni di nota per la storia che segue sono il suo carattere smanioso di avventura e la sua capacità leonardesca di inventare marchingegni e comprendere i meccanismi più complicati. Capacità alla quale, a guardare retrospettivamente, deve il suo essere riuscito a trovare una soluzione a una rara malattia di cuore. Un brevetto di volo, una licenza da paracadutista, gli studi ...