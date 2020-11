Le dichiarazioni di Fonseca e Villar post Roma-Parma (Di domenica 22 novembre 2020) Roma-Parma all’Olimpico si conclusa 3 a 0 a favore dei padroni di casa. Ad aprire le danze è stato Borja Mayoral, dopo soli 4 minuti Mkhitaryan ha raddoppiato e al 41? ha firmato il tris giallorosso. Di seguito le dichiarazioni post partita di Fonseca e Villar. Cosa ha detto Fonseca? Questo il giudizio dell’allenatore portoghese sulla partita: Abbiamo fatto un’ottima partita, principalmente nel primo tempo che abbiamo fatto tre gol e potevamo fare di più. La squadra ha avuto molti momenti. Il secondo tempo abbiamo gestito. E’ molto importante, anche perché non abbiamo avuto giocatori importanti queste due settimane, come Dzeko, Smalling e Pellegrini. Per una settimana abbiamo fatto solo lavoro individuale. Avere una partita così è importante perché rafforza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020)all’Olimpico si conclusa 3 a 0 a favore dei padroni di casa. Ad aprire le danze è stato Borja Mayoral, dopo soli 4 minuti Mkhitaryan ha raddoppiato e al 41? ha firmato il tris giallorosso. Di seguito lepartita di. Cosa ha detto? Questo il giudizio dell’allenatore portoghese sulla partita: Abbiamo fatto un’ottima partita, principalmente nel primo tempo che abbiamo fatto tre gol e potevamo fare di più. La squadra ha avuto molti momenti. Il secondo tempo abbiamo gestito. E’ molto importante, anche perché non abbiamo avuto giocatori importanti queste due settimane, come Dzeko, Smalling e Pellegrini. Per una settimana abbiamo fatto solo lavoro individuale. Avere una partita così è importante perché rafforza ...

