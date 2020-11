Inter-Torino, le probabili formazioni del match (Di domenica 22 novembre 2020) A San Siro i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria dopo due pareggi. Conte ridisegna la difesa, Lukaku torna titolare Inter-Torino è per i nerazzurri un partita delicata e da non sbagliare. Conte non vuole perderre altro terreno nei confronti del Milan, ormai già con 5 punti di vantaggio. Problemi in difesa con Kolarov positivo, come anche a centrocampo con Brozovic out. Torna Lukaku titolare. Nel Torino vari dubbi per Giampaolo sulle fasce e a centrocampo. Conte, anche in vista del decisivo match di mercoledì di Champions League contro il Real Madrid, farà varie valutazioni. In difesa ecco allora che dovrebbe riposare Skriniar, tornato acciaccato dalla nazionale. Insieme a Bastoni e D’Ambrosio giocherà Ranaocchia, favorito su De Vrij. Sulle fasce pochi dubbi: Hakimi a destra e Young a sinistra. mediana orfana di ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) A San Siro i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria dopo due pareggi. Conte ridisegna la difesa, Lukaku torna titolareè per i nerazzurri un partita delicata e da non sbagliare. Conte non vuole perderre altro terreno nei confronti del Milan, ormai già con 5 punti di vantaggio. Problemi in difesa con Kolarov positivo, come anche a centrocampo con Brozovic out. Torna Lukaku titolare. Nelvari dubbi per Giampaolo sulle fasce e a centrocampo. Conte, anche in vista del decisivodi mercoledì di Champions League contro il Real Madrid, farà varie valutazioni. In difesa ecco allora che dovrebbe riposare Skriniar, tornato acciaccato dalla nazionale. Insieme a Bastoni e D’Ambrosio giocherà Ranaocchia, favorito su De Vrij. Sulle fasce pochi dubbi: Hakimi a destra e Young a sinistra. mediana orfana di ...

SkySport : ULTIM'ORA INTER Lautaro verso l'esclusione contro il Torino Sanchez accanto a Lukaku per l'attacco #SkySport… - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - Inter : ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ??… - scommesse_it : Difesa rivoluzionata, ma torna Lukaku: è questa l'Inter anti-Torino? - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Inter-Torino è la rivincita dei numeri 9: Lukaku e Belotti a confronto - -