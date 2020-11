Il Forest Green è il club più “ecosostenibile” del mondo | rinnovabili | nessuna emissione | cibo vegano e uno stadio a impatto zero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) I sogni di gloria delRovers sono piuttosto relativi. Prima della sosta per le Nazionali ildi Nailsworth, un anonimo paesino di quasi settemila abitanti nel Gloucestershire, sud dell’Inghilterra, occupava il quinto posto nella League Two, il quarto livello del calcio britannico. Eppure c’è una speciale classifica dove The Littleon the Hill non ha rivali. Sì perché ilè stato incoronato dalla Fifa comepiùdel pianeta. Merito di un programma partito dieci anni fa, quando la squadra è stata acquistata da Dale Vince, proprietario Ecotricity, un’impresa che opera nell’ambito delle energie. E il nuovo presidente ha deciso di travasare la sua visione del ...