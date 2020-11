“Ha rabbia dentro”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli al veleno su Belen Rodriguez: momenti di tensione in studio (Di domenica 22 novembre 2020) Puntata scoppiettante quella di “Tu sì que vales” andata in onda sabato 21 novembre. Dallo ‘spogliarello’ di Rudy Zerbi coinvolto magistralmente dal sensitivo Filippo Re nella sua performance al lanciatore di coltelli professionista se ne sono viste delle belle. Prima di decretare i vincitori della semifinale tra le due categorie, infatti, un cinque volte campione del mondo di lancio di coltelli si è esibito chiedendo ai giudici se qualcuno di loro volesse provare. E così prima Maria De Filippi e poi Teo Mammuccari e Martin Castrogiovanni si sono cimentati in una disciplina nella quale, a occhio e croce, non avevano mai avuto modo di provare le rispettive abilità. E quindi i risultati sono stati davvero esilaranti, con coltelli che finivano dovunque tranne che sui bersagli. Tutto molto divertente, fin quando al fianco del lanciatore di coltelli non si è presentata ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Puntata scoppiettante quella di “Tu sì que” andata in onda sabato 21 novembre. Dallo ‘spogliarello’ di Rudy Zerbi coinvolto magistralmente dal sensitivo Filippo Re nella sua performance al lanciatore di coltelli professionista se ne sono viste delle belle. Prima di decretare i vincitori della semifinale tra le due categorie, infatti, un cinque volte campione del mondo di lancio di coltelli si è esibito chiedendo ai giudici se qualcuno di loro volesse provare. E così prima Maria De Filippi e poi Teo Mammuccari e Martin Castrogiovanni si sono cimentati in una disciplina nella quale, a occhio e croce, non avevano mai avuto modo di provare le rispettive abilità. E quindi i risultati sono stati davvero esilaranti, con coltelli che finivano dovunque tranne che sui bersagli. Tutto molto divertente, fin quando al fianco del lanciatore di coltelli non si è presentata ...

canoryondemo : RT @Aributterfly15: Vi lascio la performance da brividi di Can Yaman che ha ritratto perfettamente rabbia, dolore e delusione in un mix dev… - GOLDVNXHAZ : mi è venuto un'attacco di rabbia e mio padre mi ha detto che dovrei andare da una psichiatra?????? grande papà!?? mi t… - twilyrk : RT @Aributterfly15: Vi lascio la performance da brividi di Can Yaman che ha ritratto perfettamente rabbia, dolore e delusione in un mix dev… - mickyCREE : Sec me davvero state scadendo nel ridicolo perché volete scaricare la rabbia per cose subite su oppini ? Non vi sem… - chichodisanto : RT @scafato: Non c’era una ragione per morire così nel 2020.Rabbia, tanta,per come poteva essere e non è stato,per come è e non sarà.Onore… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha rabbia PANTHERS PARMA CAMPIONI Seven Press