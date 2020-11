GP Portogallo: Oliveira trionfa in MotoGP, Valentino Rossi chiude 12° (Di domenica 22 novembre 2020) PORTIMAO - Il Gran Premio del Portogallo, dove in tanti hanno dato l'addio al loro passato (Valentino Rossi, Dovizioso, Crutchlow), vede il dominio di Miguel Oliveira che, sulla pista di casa di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) PORTIMAO - Il Gran Premio del, dove in tanti hanno dato l'addio al loro passato (, Dovizioso, Crutchlow), vede il dominio di Miguelche, sulla pista di casa di ...

SkySportMotoGP : ?? OLIVEIRA PROFETA IN PATRIA ?? (?? #MotoGP) ?? E Morbido è meravigliosamente 2° nel Mondiale Il resoconto ?… - FormulaPassion : #MotoGP #PortugueseGP ???? | #Oliveira vince l'ultima gara della stagione nella sua #Portimao. Completano il podio… - Subversivo7 : RT @SkySportMotoGP: ?? OLIVEIRA PROFETA IN PATRIA ?? (?? #MotoGP) ?? E Morbido è meravigliosamente 2° nel Mondiale Il resoconto ? - Agenzia_Ansa : #MotoGp la Ducati @DucatiMotor vince il titolo mondiale costruttori. A #Portimao, in Portogallo, #Oliveira si imp… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? OLIVEIRA PROFETA IN PATRIA ?? (?? #MotoGP) ?? E Morbido è meravigliosamente 2° nel Mondiale Il resoconto ? -