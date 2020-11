Golf | Rms Classic 2020 | Streb in testa dopo il terzo giro

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Termina ilal torneo Rmsdie introviamo Robert, che conduce con 195 (65 63 67, -17) al Seaside Course in Georgia. il 33enne di Oklahoma sarebbe al secondo successo in carriera, ma deve difendere i tre colpi di margine su Zach Johnson e Bronson Burgoon a quota 198, -14. Ancora in corsa per vincere in attesa dell’ultimoanche Emiliano Grillo quarto con 199, -13 e il terzetto con Stanley, Kisner e Villegas quinti con 200 (-12). SportFace.