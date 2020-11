Ginnastica | la Brixia Brescia diventa grande | 18 scudetti | è la Nazionale Italiana Fate Cannibali | squadra… olimpica

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) Laè sinonimo di vittoria. Quando scende in campo questa corazzata il risultato della gara è scontato. Si può stravolgere il format della gara, introducendo scontri diretti e inserendo appena due salite all’attrezzo, ma il risultato è già scontato in partenza. Semplicemente troppo forti. Ingiocabili, utilizzando un gergo tipico di altri sport. La Leonessa non conosce eguali ed è oggettivamente imbattibile, laurearsi Campionesse d’Italia è stato un gioco da ragazze per il sodalizio guidato dal DT Enrico Casella e presieduto da Folco Donati. La Polvere di Magnesio ha un’unica Regina alle nostre latitudini: settimo scudetto consecutivo, il 18mo della storia. Mai nessuno ha vinto così tanto nel Bel Paese: per trovare una striscia vincente più lunga bisogna risalire al periodo 2003-2010, quando sempre lasi cucì il ...