Gaggiano | il virus uccide il segretario Pd Sergio Goi

(Di domenica 22 novembre 2020) Una triste notizia per Gaggiano: Sergio Goi (foto), segretario del Pd cittadino, è scomparso ieri a 71 anni a causa del Covid. "Il maledetto virus si è portato via un amico, un uomo buono che ha dato ...

Una triste notizia per Gaggiano: Sergio Goi (foto), segretario del Pd cittadino, è scomparso ieri a 71 anni a causa del Covid. "Il maledetto virus si è portato via un amico, un uomo buono che ha dato ...Partito democratico milanese in lutto. I dem meneghini e lombardi piangono Sergio Goi, storico militante e coordinatore del circolo di Gaggiano morto nelle scorse ore a 71 anni. Goi ha perso, purtropp ...