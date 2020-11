Fiorentina-Benevento | Prandelli | “Sono molto deluso | serve personalità C’è una cosa che mi preoccupa”

Leggi su mediagol

(Di domenica 22 novembre 2020) La viola perde in casa contro il.Il match delle ore 12.30 tra, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è terminato 1-0 in favore dei campani grazie al gol di Imrpota (52'). Nel consueto post partita, il nuovo tecnico dei viola Cesareè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incontro., orgoglio Inzaghi: “Fatto un’impresa, critiche eccessive. Lotteremo fino alla fine”"Il mio ritorno passa in secondo piano. Sonoe amareggiato, devo cercare di capire molte cose. Alla prima difficoltà la squadra diventa timida e paurosa e questanon va assolutamebte bene. Noi dobbiamo essere squadra anche nelle difficoltà, sono ...