Etiopia | ultimatum premier ai ribelli | ' 72 ore per la resa'

ADDIS ABEBA, 22 NOV - Il premier dell'Etiopia Abiy Ahmed ha lanciato un ultimatum ai ribelli del Tigrè intimando loro di arrendersi entro 72 ore. "Il vostro progetto di distruzione è arrivato alla ...

(ANSA) – ADDIS ABEBA, 22 NOV – Il premier dell’Etiopia Abiy Ahmed ha lanciato un ultimatum ai ribelli del Tigrè intimando loro di arrendersi entro 72 ore. “Il vostro progetto di distruzione è arrivato ...

