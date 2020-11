Diretta Inter-Torino ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 22 novembre 2020) MILANO - L' Inter è impegnata in casa contro il Torino per l'ottavo turno del campionato di Serie A . La formazione guidata da Antonio Conte viene da due pareggi consecutivi, contro Parma e Atalanta, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) MILANO - L'è impegnata in casa contro ilper l'ottavo turno del campionato di Serie A . La formazione guidata da Antonio Conte viene da due pareggi consecutivi, contro Parma e Atalanta, ...

Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - amd8956 : @Inter_Women @Inter_TV @DAZN_IT @SkySport Ma perché non in diretta? Gli stadi sono chiusi, almeno fateci vedere le… - sportli26181512 : Risultati Serie A, la diretta LIVE dell'ottava giornata: Oltre a Roma e Inter, impegnate rispettivamente contro Par… - sportli26181512 : Inter-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Conte rilancia Sanchez schierandolo dal 1' al… - fanpage : #InterTorino, il match in diretta -