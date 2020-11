Covid, sarà operato giovedì Giacomo il bimbo nato sordo che aspettava l'intervento (Di domenica 22 novembre 2020) Dal Policlinico di Roma ad altri ospedali italiani: gara di solidarietà per accogliere il piccolo dopo l'appello della mamma Leggi su repubblica (Di domenica 22 novembre 2020) Dal Policlinico di Roma ad altri ospedali italiani: gara di solidarietà per accogliere il piccolo dopo l'appello della mamma

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - Daniele_Manca : Bill Gates e il mondo post-Covid: meno viaggi, tanto smart working (e poche amicizie) - ?@Corriere? (e podcast su ?… - BoldrinDaniela : Chiesti il 23 novembre. Tra un po’ sarà un anno che si parla di Covid - UPavesi : trovato frammento di luna positivo al Covid 19 sara messa in quarantena su na altra galassia ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sarà Crisanti, Cts: «Il vaccino Covid sarà sicuro. Evitare frasi inopportune» Corriere della Sera