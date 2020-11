“C’erano video hot con mio marito”: hackerato il telefono dell’ex gieffina Guendalina (Di domenica 22 novembre 2020) Guendalina Tavassi, l’ex gieffina denuncia: “Mi hanno hackerato il telefono, c’erano video hot con mio marito” Guendalina Tavassi disperata sui social denuncia: “Mi hanno hackerato il telefono”. L’ex gieffina spiega che sul suo smartphone c’erano alcuni video hot con il marito. “Sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato cose mie personali, che ho fatto con mio marito. Ora chiunque sta divulgando questi video, se li sta salvando, devo dare il suo nominativo alla polizia e verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi le informazioni e tutte le cose mie private”. Poco dopo, sempre su Instagram, ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020)Tavassi, l’exdenuncia: “Mi hannoil, c’eranohot con mioTavassi disperata sui social denuncia: “Mi hannoil”. L’exspiega che sul suo smartphone c’erano alcunihot con il marito. “Sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato cose mie personali, che ho fatto con mio marito. Ora chiunque sta divulgando questi, se li sta salvando, devo dare il suo nominativo alla polizia e verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi le informazioni e tutte le cose mie private”. Poco dopo, sempre su Instagram, ...

matteosalvinimi : BELPIETRO ZITTISCE LA SENATRICE MALPEZZI: 'BANCHI A ROTELLE? C'ERANO ALTRI PROBLEMI E LI AVETE SOTTOVALUTATI'… - smaalltaalk : RT @5SOSltaIy: Ogni tanto questo bellissimo video del concerto di Verona va ricordato! Quanti di voi c’erano??? - 5SOSltaIy : RT @5SOSltaIy: Ogni tanto questo bellissimo video del concerto di Verona va ricordato! Quanti di voi c’erano??? - stillclosedinme : @SadioSow10 Il fatto è che essendo accaduto in regia 2 non ho possibilità di recuperare il video a meno che qualcun… - LorenzoBises : @frbddntm video che io detestavo perché non c’erano loro fisicamente -

Ultime Notizie dalla rete : “C’erano video Casa Della Ferramenta, il negozio online con la migliore assistenza Fortune Italia