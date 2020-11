Burkina Faso: presidenziali, alcuni seggi chiusi per minacce (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - OUGADOUGOU, 22 NOV - alcuni seggi per le elezioni presidenziali in Burkina Faso sono stati chiusi a causa di "minacce". Lo ha annunciato il presidente della Commissione elettorale Newton ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - OUGADOUGOU, 22 NOV -per le elezioniinsono statia causa di "". Lo ha annunciato il presidente della Commissione elettorale Newton ...

ilpost : In Burkina Faso almeno 400mila persone non hanno potuto votare alle elezioni a causa degli attentati jihadisti - FScalmati : RT @galatacla: KAYA, Burkina Faso Gli alunni in attesa di una lezione alla scuola elementare di Koum-Lakre. Circa 1.000 sfollati si sono i… - iconanews : Burkina Faso: presidenziali, alcuni seggi chiusi per minacce - periodicodaily : Elezioni in Burkina Faso: opposizione denuncia brogli - Raindog2704 : RT @ilpost: In Burkina Faso almeno 400mila persone non hanno potuto votare alle elezioni a causa degli attentati jihadisti -