Ascolti TV | Sabato 21 novembre 2020 Ballando con le Stelle chiude al 23 7% | ma vince Tú sí que Vales 26% Il Filo Rosso debutta con il 2 5%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 22 novembre 2020) Milly Carlucci Nella serata di ieri,21, su Rai1Tutti in Pista, in onda dalle 20.46 alle 21.26, ha conquistato 5.172.000 spettatori pari al 18.5% di share;con le, in onda dalle 21.30 alle 25.14, è stato scelto da 4.944.000 spettatori pari al 23.7% di share (qui glidella finale dello scorso anno). Su Canale 5 Tú sí que, in onda dalle 21.42 alle 24.56, ha raccolto davanti al video 5.565.000 spettatori pari al 26% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.300.000 spettatori (4.6%) e Criminal Minds da 1.045.000 (3.8%). Su Italia 1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha intrattenuto 1.383.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.142.000 ...