Volley femminile | serie A1 Novara travolgente a Busto | Perugia | secondo sigillo

(Di domenica 22 novembre 2020) Seconda vittoria consecutiva per la Igor Gorgonzolache cancella definitivamente la batosta di Conegliano e, dopo Trento, espugna con un secco 3-0 anche il campo di unArsizio sempre più in crisi. Chi, invece, dalla crisi sta uscendo è la Bartoccini Fortinfissiche ottiene la seconda vittoria della gestione Mazzanti, la prima da tre punti, superando 3-1 Il Bisonte Firenze che prosegue il suo cammino in altalena. Si conclude così il sabato di campionato che aveva visto anche i successi esterni di Monza e Scandicci e quello casalingo di Casalmaggiore, in attesa di Conegliano-Chieri in programma mercoledì sera. Dura un set, il primo, la sfida “vera” tra Unet E-WorkArsizio e Igor Gorgonzola. Le lombarde si presentano avanti nella volata del primo parziale ma vengono ...