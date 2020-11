VIDEO Moto3, GP Portogallo 2020: gli highlights delle qualifiche (Di sabato 21 novembre 2020) Le qualifiche della Moto3, a Portimao, in Portogallo, hanno visto una nuova prestazione di rilievo di Raul Fernandez, che non teme rivali di sabato e va a prendersi la pole position con il tempo di 1’48?051. La sua KTM è davanti alla Honda del team Kömmerling Gresini guidata dal connazionale Jeremy Alcoba, mentre al terzo posto c’è il giapponese Ayumu Sasaki, anche lui su KTM. Brutta prestazione per Tony Arbolino, che per via di una serie davvero grande di errori ha chiuso al 27° posto dopo che era stato 13° in Q1. Il milanese, in questo modo, rischia di essersi giocato una consistente parte della rincorsa alla vittoria mondiale. I suoi rivali nella classifica iridata, il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Albert Arenas, sono rispettivamente quinto e sesto a 315 e 427 millesimi dall’uomo della sesta pole stagionale, nessuna ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Ledella, a Portimao, in, hanno visto una nuova prestazione di rilievo di Raul Fernandez, che non teme rivali di sabato e va a prendersi la pole position con il tempo di 1’48?051. La sua KTM è davanti alla Honda del team Kömmerling Gresini guidata dal connazionale Jeremy Alcoba, mentre al terzo posto c’è il giapponese Ayumu Sasaki, anche lui su KTM. Brutta prestazione per Tony Arbolino, che per via di una serie davvero grande di errori ha chiuso al 27° posto dopo che era stato 13° in Q1. Il milanese, in questo modo, rischia di essersi giocato una consistente parte della rincorsa alla vittoria mondiale. I suoi rivali nella classifica iridata, il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Albert Arenas, sono rispettivamente quinto e sesto a 315 e 427 millesimi dall’uomo della sesta pole stagionale, nessuna ...

