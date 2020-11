Trapani-Palermo, Di Donato e il derby che non c’è: “Peccato non giocarlo. La mia su Luperini e Corrado” (Di sabato 21 novembre 2020) Un giorno e sarebbe andata in scena la sfida tra Trapani e Palermo.Non una sfida come le altre per Daniele Di Donato. L'ex calciatore e capitano del Palermo, al quale la società granata aveva deciso di affidare la panchina, è stato intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia'. "Sarebbe stata una bella emozione sfidare il Palermo da allenatore per la prima volta. Mi dispiace per la piazza di Trapani, che meritava e merita altri palcoscenici rispetto a tutto quello che è successo", ha dichiarato Di Donato, attuale tecnico della Vis Pesaro.Il Trapani, si sa, è stato escluso dal campionato di Serie C a seguito del doppio forfait contro Casertana e Catanzaro. "Ho avuto il piacere di conoscere una piazza che ha fame di calcio, spero che torni il prima ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Un giorno e sarebbe andata in scena la sfida tra.Non una sfida come le altre per Daniele Di. L'ex calciatore e capitano del, al quale la società granata aveva deciso di affidare la panchina, è stato intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia'. "Sarebbe stata una bella emozione sfidare ilda allenatore per la prima volta. Mi dispiace per la piazza di, che meritava e merita altri palcoscenici rispetto a tutto quello che è successo", ha dichiarato Di, attuale tecnico della Vis Pesaro.Il, si sa, è stato escluso dal campionato di Serie C a seguito del doppio forfait contro Casertana e Catanzaro. "Ho avuto il piacere di conoscere una piazza che ha fame di calcio, spero che torni il prima ...

WiAnselmo : #Trapani-#Palermo, Di Donato e il derby che non c'è: 'Peccato non giocarlo. La mia su Luperini e Corrado'… - Mediagol : #Trapani-#Palermo, Di Donato e il derby che non c'è: 'Peccato non giocarlo. La mia su Luperini e Corrado'… - 11secon : #COVID19 - #Sicilia 20/11 1.732 Enna (+102) 2.103 Caltanissetta (+63) 2.241 Agrigento (+82) 3.034 Siracusa (+25) 3… - TaisiaRaio : RT @sudreporter: #Palermo, rifiuti in strada dopo chiusura discarica di #Trapani - TvSicilia24 : Mafia, Trapani: sequestrati beni per oltre un milione ad amministratore giudiziario di Palermo -